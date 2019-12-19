Суд оставил в силе приговор израильтянке Иссахар

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Московский областной суд в четверг оставил в силе приговор гражданке Израиля Нааме Иссахар, ранее осужденной в России на 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил оставить решение суда первой инстанции без изменения, а жалобу защиты Иссахар - без удовлетворения", - зачитала решение коллегии из трех судей судья Тамара Бондаренко.

Как указывала защита в ходе прений сторон, обвинению не удалось доказать факт контрабанды наркотиков. "Иссахар следовала транзитом через РФ и сдала багаж до финального пункта назначения - до города Тель-Авив. В таких случаях пассажир не подвергается таможенному досмотру. Следовательно, у нашей подзащитной не было и не могло быть цели перевезти в РФ наркотики контрабандой", - сказал адвокат Вадим Клювгант.

В свою очередь прокурор отметил, что согласно закону о госгранице, человек считается находящимся на территории РФ после пересечения сухопутной, морской или воздушной линии разграничения границы России, а потому на осужденную действуют все российские законы с момента пересечения госграницы России.

1 ноября Химкинский городской суд Московской области признал Иссахар виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 228 (незаконные хранение, перевозка, изготовление наркотических средств) и ч. 2 ст. 229.1 (контрабанда наркотических средств в значительном размере) УК РФ и назначил 7,5 года колонии общего режима. Прокурор просил назначить ей восемь лет колонии, защита настаивала на переквалификации обвинения. 25-летняя гражданка Израиля и США была задержана 9 апреля в аэропорту Шереметьево, где она делала пересадку на рейсе Дели - Тель-Авив и ожидала посадки, не покидая транзитную зону аэропорта. На ее багаж обратила внимание служебная собака, а сотрудники таможни и отдела по борьбе с контрабандой обнаружили в рюкзаке около 10 г гашиша. Подозреваемая была задержана и арестована. Она признала вину в хранении наркотика, но отрицала причастность к контрабанде, мотивируя тем, что у нее не было доступа к вещам, сданным в багаж. Она заявляла, что не употребляет наркотики и не знает, как гашиш попал в ее рюкзак.

Ранее президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху затронул тему задержанной Иссахар. В свою очередь министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сообщал, что поднимал эту тему на встрече в Риме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, выразив надежду, что президент РФ рассмотрит поданные ему просьбы о ее помиловании.