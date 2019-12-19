Сообщения об угрозе взрыва в школах и детсадах Москвы оказались ложными

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Анонимные сообщения о "минировании" школ и детских садов в Москве после проверки оказались ложными, взрывоопасные предметы не обнаружены. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"Оперативные службы завершили проверку всех школ и детских садов, куда в течение дня поступили сообщения с угрозами взрыва. Взрывоопасные предметы не выявлены, информация оказалась ложной", - сказал собеседник агентства.

Всего в четверг, по данным источника, оперативные службы проверили около 80 столичных объектов, в целях безопасности эвакуировали 27 тыс. человек.

Кроме школ и детских садов в течение дня "минировали" районные суды, а также аэропорты Домодедово и Шереметьево.

Волна "минирований" в Москве началась 28 ноября. Специалисты экстренных служб проверили из-за анонимных сообщений с угрозами взрывов более 5 тыс. объектов, в связи с чем были эвакуированы почти 500 тыс. человек. Все угрозы оказались ложными.