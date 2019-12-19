Путин: в России с начала года пресечены 54 преступления террористической направленности

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. В России с начала года были пресечены 54 преступления террористической направленности, в том числе 33 теракта, заявил президент РФ Владимир Путин.

"С начала года 54 таких преступления были пресечены, в том числе 33 теракта", - сказал российский лидер, приветствуя в четверг гостей концерта в честь Дня работника органов безопасности России. Президент отметил, что в последние годы растет количество предотвращенных преступлений террористической направленности, и за каждым предотвращенным терактом стоят спасенные человеческие жизни.

"Сегодня четкая, оперативная и слаженная работа спецслужб позволила добиться ощутимых успехов по обеспечению безопасности России. Хочу поблагодарить вас и ваших коллег за профессионализм, мужество и решимость", - сказал Путин. Глава государства также отметил, что благодаря четкой работе спецслужб в России прошли без происшествий масштабные международные мероприятия.

Президент также поздравил собравшихся с наступающим профессиональным праздником, отметив, что сотрудники спецслужб оберегают Россию от внутренних и внешних угроз, отстаивают национальные интересы государства. "Требования к вашей службе всегда были и остаются особые: это высокая компетентность и стойкость, надежность, честь, порядочность. Именно такие качества - постоянная готовность не жалеть ни сил, ни жизни ради Родины во все времена отличает лучших сотрудников органов безопасности", - сказал Путин.

Пресечение призывов к насилию

Путин потребовал от российских спецслужб бескомпромиссно пресекать провокации и призывы к насилию.

"Более активно нужно противодействовать экстремизму ... надо твердо, бескомпромиссно пресекать провокации, призывы к насилию, попытки втянуть людей, особенно молодежь, в антиобщественную, радикальную деятельность", - сказал глава государства.

Путин отметил, что печальные последствия проявления экстремизма можно наблюдать в других странах. "Мы должны помнить, что экстремизм в любой форме - это угроза демократии, правам и свободам человека, и эти ценности, безопасность граждан должны быть надежно защищены", - сказал президент.

Защита важнейших информационных ресурсов

Путин заявил, что России необходимо усиливать работу по линии контрразведки, повышать уровень защиты важнейших информационных ресурсов.

"Конечно, следует усиливать работу по линии контрразведки, повышать уровень защиты важнейших информационных ресурсов и охраны госграницы", - сказал Путин, приветствуя гостей концерта в честь Дня работника органов безопасности России.

Президент также указал на необходимость решительно действовать в борьбе с коррупцией.

Технический и кадровый потенциал

Путин указал на необходимость развивать технический и кадровый потенциал спецслужб, а также призвал не снижать работу по антитеррору.

"[Необходимо] развивать их [спецслужб] оперативный, технический, аналитический, кадровый потенциал", - сказал он.

Президент также указал, что многое сделано и для того, чтобы работа органов госбезопасности стала гораздо более открытой. По его словам, сегодня граждане могут видеть как непросто складываются будни работников спецслужб. "В ближайшее время необходимо закрепить эти тенденции деятельности спецслужб", - сказал президент.

Путин отметил, что по целому ряду направлений нужно повышать работу. "Это, прежде всего, опять же относится к антитеррору. Терроризм - коварный и опасный враг. Борьба с ним должна продолжаться системно и решительно при четкой координации НАК", - указал президент, отметив важность профилактики терроризма, превентивных и наступательных операций.

На концерт, в частности, приглашены министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, генеральный прокурор Юрий Чайка, глава МВД Владимир Колокольцев, спикеры Совфеда Валентина Матвиенко и Госдумы Вячеслав Володин, глава СВР Сергей Нарышкин и директор ФСБ Александр Бортников.