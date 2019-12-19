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Стрельба на Лубянке
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Неизвестный открыл стрельбу в центре Москвы

Есть пострадавшие
Стрельба на Лубянке
© ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Неизвестный открыл стрельбу в районе Лубянки в центре Москвы, он нейтрализован, его личность устанавливается.

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Об этом журналистам сообщили в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Неизвестный открыл стрельбу около дома №12 по улице Большая Лубянка. Есть пострадавшие. Личность преступника устанавливается. Преступник нейтрализован", - сообщили журналистам в ЦОС ФСБ.

Ранее сообщалось, что на улице Большая Лубянка перекрыто движение для автомобилей. Кроме того, Московский метрополитен предупредил о возможных ограничениях на вход и выход со станции "Лубянка".

Теги
РоссияСтрельба на Лубянке
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