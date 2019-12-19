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Путину доложили об инциденте со стрельбой на Лубянке

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проинформирован об инциденте со стрельбой на Лубянке в Москве.

"Разумеется, президенту доложено", - заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что неизвестный открыл стрельбу в районе Лубянки в центре Москвы, он нейтрализован, его личность устанавливается. "Неизвестный открыл стрельбу около дома №12 по улице Большая Лубянка. Есть пострадавшие. Личность преступника устанавливается. Преступник нейтрализован", - сообщили журналистам в ЦОС ФСБ.

Ранее сообщалось, что на улице Большая Лубянка перекрыто движение для автомобилей. Кроме того, Московский метрополитен предупредил о возможных ограничениях на вход и выход со станции "Лубянка".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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