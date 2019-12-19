Чиновник администрации Краснодара стал подозреваемым по делу о гибели ребенка в детсаду

КРАСНОДАР, 19 декабря. /ТАСС/. Сотрудника администрации Краснодара привлекли в качестве подозреваемого по уголовному делу о гибели ребенка в детском саду города в результате падения дерева, сообщил журналистам в ходе пресс-конференции в четверг руководитель следственного управления СК РФ Вадим Бугаенко.

Ранее сообщалось, что уголовное дело было возбуждено в отношении заведующей детским садом, где во время прогулки 9 декабря погиб ребенок, ее подозревают в халатности, повлекшей по неосторожности смерть ребенка.

"По этому делу проходят двое лиц, среди них представитель администрации городского департамента, который в силу должностных обязательств должен следить за санитарным состоянием деревьев. Была проведена экспертиза, выявлена болезнь этого дерева, он не мог не заметить этого. У нас достаточно оснований для предъявления обвинений и ему, и заведующему детским садом", - сказал Бугаенко.

ЧП произошло 9 сентября во время прогулки на территории игровой площадки в ясельной группе детского сада №48 Краснодара. На воспитательницу и двух девочек упала верхняя часть ствола дерева. Одна из девочек погибла. В городском департаменте образования отмечали, что упавший каштан не вызывал опасений у руководства дошкольного учреждения, он не был сухим.