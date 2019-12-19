Что известно об инциденте со стрельбой в центре Москвы

Вечером 19 декабря стало известно, что неизвестный открыл стрельбу около дома №12 по улице Большая Лубянка в центре Москвы.
- В результате инцидента погиб один сотрудник ФСБ. Ранее в минздраве сообщили, что крайне тяжелые ранения получили еще два сотрудника спецслужбы.
- Преступник нейтрализован. Его личность устанавливается. В ФСБ сообщили, что он действовал в одиночку. Там также опровергли, что ему удалось проникнуть в здание спецслужбы.
- Ранее ряд СМИ сообщил, что открывших стрельбу было трое.
- Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).
- Владимир Путин проинформирован об инциденте со стрельбой.
- Движение для автомобилей на месте происшествия было перекрыто, автобусы двигались по измененным маршрутам.