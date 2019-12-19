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Стрельба на Лубянке
Обновлено 

Что известно об инциденте со стрельбой в центре Москвы

Неизвестный открыл стрельбу в районе Лубянки в центре Москвы. Он нейтрализован, его личность устанавливается
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Описание
© Андрей Резниченко/ТАСС
© Максим Григорьев/ТАСС
© Максим Григорьев/ТАСС
© Максим Григорьев/ТАСС
© Артем Процюк/ТАСС
© Максим Григорьев/ТАСС
© Артем Процюк/ТАСС

Вечером 19 декабря стало известно, что неизвестный открыл стрельбу около дома №12 по улице Большая Лубянка в центре Москвы. 

  • В результате инцидента погиб один сотрудник ФСБ. Ранее в минздраве сообщили, что крайне тяжелые ранения получили еще два сотрудника спецслужбы.
  • Преступник нейтрализован. Его личность устанавливается. В ФСБ сообщили, что он действовал в одиночку. Там также опровергли, что ему удалось проникнуть в здание спецслужбы.
  • Ранее ряд СМИ сообщил, что открывших стрельбу было трое.
  • Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).
  • Владимир Путин проинформирован об инциденте со стрельбой.
  • Движение для автомобилей на месте происшествия было перекрыто, автобусы двигались по измененным маршрутам.
Теги
РоссияСтрельба на Лубянке
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Стрельба на Лубянке
Открывший стрельбу на Лубянке действовал в одиночку
В ФСБ также сообщили, что проникновения в здание ведомства не было
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