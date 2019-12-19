В Тбилиси ранили сына экс-президента Грузии Гамсахурдии

ТБИЛИСИ, 19 декабря. /ТАСС/. Неизвестные ранили в центральном районе Тбилиси Вера сына экс-президента Грузии Звиада Гамсахурдии Цотне. Об этом корреспонденту ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МВД.

"Ранен Цотне Гамсахурдия. Его перевозят в больницу. Мы пока не можем сказать, ранение огнестрельное или нанесено холодным оружием", - сказала сотрудница пресс-службы МВД.

В МВД также отказываются говорить о том, установлены ли личности обвиняемых и задержаны ли они. Уголовное дело возбуждено по статье "попытка умышленного убийства", что карается лишением свободы на срок от семи до 15 лет.

Цотне является вторым сыном Звиада Гамсахурдии. У Цотне есть братья - старший Константин и младший Георгий Гамсахурдия.