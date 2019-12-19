{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Тбилиси ранили сына экс-президента Грузии Гамсахурдии

В МВД страны отказались сообщить, установлены ли личности обвиняемых и задержаны ли они

ТБИЛИСИ, 19 декабря. /ТАСС/. Неизвестные ранили в центральном районе Тбилиси Вера сына экс-президента Грузии Звиада Гамсахурдии Цотне. Об этом корреспонденту ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МВД.

"Ранен Цотне Гамсахурдия. Его перевозят в больницу. Мы пока не можем сказать, ранение огнестрельное или нанесено холодным оружием", - сказала сотрудница пресс-службы МВД.

В МВД также отказываются говорить о том, установлены ли личности обвиняемых и задержаны ли они. Уголовное дело возбуждено по статье "попытка умышленного убийства", что карается лишением свободы на срок от семи до 15 лет.

Цотне является вторым сыном Звиада Гамсахурдии. У Цотне есть братья - старший Константин и младший Георгий Гамсахурдия.

Теги
Грузия
Реклама на ТАСС
Стрельба на Лубянке
Открывший стрельбу на Лубянке действовал в одиночку
В ФСБ также сообщили, что проникновения в здание ведомства не было
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС