По факту стрельбы на Лубянке возбудили уголовное дело

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет РФ по факту стрельбы на Лубянке возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Что известно об инциденте со стрельбой в центре Москвы

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве по факту стрельбы на улице Большая Лубянка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"). Проводятся все необходимые следственные действия", - сообщила Петренко.

В четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что неизвестный открыл стрельбу в районе Лубянки в центре Москвы, он нейтрализован, его личность устанавливается. "Неизвестный открыл стрельбу около дома №12 по улице Большая Лубянка. Есть пострадавшие. Личность преступника устанавливается. Преступник нейтрализован", - сообщили журналистам в ЦОС ФСБ.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что российскому лидеру доложено о стрельбе на Лубянке.

Ранее движение автомашин было перекрыто по Большой Лубянке. Кроме того, Московский метрополитен предупредил о возможных ограничениях на вход и выход со станции "Лубянка". Сейчас движение к улице Маросейке восстановили со стороны Лубянского проезда и Новой площади, сообщается в официальном твиттер-аккаунте ЦОДД.