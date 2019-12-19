{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Стрельба на Лубянке

Два сотрудника ФСБ получили крайне тяжелые ранения при стрельбе на Лубянке

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Два сотрудника ФСБ получили крайне тяжелые ранения при стрельбе в центре Москвы. Об этом журналистам сообщили в Минздраве РФ.

На эту тему
Что известно об инциденте со стрельбой в центре Москвы

"Два сотрудника ФСБ получили крайне тяжелые ранения", - сказали в ведомстве.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ России журналистам сообщили, что неизвестный открыл стрельбу в районе Лубянки в центре Москвы, он нейтрализован, его личность устанавливается. Следственный комитет РФ возбудил по факту стрельбы уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Владимиру Путину доложили о случившемся. 

Теги
РоссияСтрельба на Лубянке
Реклама на ТАСС
Стрельба на Лубянке
Открывший стрельбу на Лубянке действовал в одиночку
В ФСБ также сообщили, что проникновения в здание ведомства не было
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС