Два сотрудника ФСБ получили крайне тяжелые ранения при стрельбе на Лубянке

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Два сотрудника ФСБ получили крайне тяжелые ранения при стрельбе в центре Москвы. Об этом журналистам сообщили в Минздраве РФ.

Что известно об инциденте со стрельбой в центре Москвы

"Два сотрудника ФСБ получили крайне тяжелые ранения", - сказали в ведомстве.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ России журналистам сообщили, что неизвестный открыл стрельбу в районе Лубянки в центре Москвы, он нейтрализован, его личность устанавливается. Следственный комитет РФ возбудил по факту стрельбы уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Владимиру Путину доложили о случившемся.