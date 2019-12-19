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СК опроверг версию об изнасиловании погибшей в Сочи сотрудницы полиции

В рамках расследования следователи рассматривают версии о давлении со стороны сослуживцев и халатности руководства

КРАСНОДАР, 19 декабря. /ТАСС/. Руководитель следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю Вадим Бугаенко опроверг версию о том, что одной из причин самоубийства следователя полиции в Сочи стало изнасилование. В рамках расследования рассматривают версии о давлении со стороны сослуживцев и халатности руководства, заявил Бугаенко в ходе итоговой пресс-конференции.

Ранее следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело по статье о доведении до самоубийства после суицида следователя Хостинского отдела полиции в Сочи. 

Сестра погибшей Анна Клочкова сообщала ТАСС, что родственники считают, что поводом для ее самоубийства могли стать неблагоприятные отношения в коллективе и изнасилование. По ее информации, сестра была изнасилована в октябре коллегой, о чем сама следователь рассказала родным после выписки из больницы, однако далее с заявлением в правоохранительные органы девушка не обратилась. Также Клочкова уточняла, что ее сестра жаловалась на давление коллег и руководства.

"Обстоятельства по поводу изнасилования в настоящий момент у нас не подтверждаются материалами дела - это опросы работников гостиницы, больницы, санитаров", - сказал Бугаенко.

Он пояснил, что в рамках расследования уголовного дела тщательно проверяются версии возможного доведение до самоубийства со стороны сослуживцев и халатности руководства. По его словам, руководство должно обращать внимание на эмоциональное состояние подчиненных. Бугаенко заявил, что подтверждений этим версиям на данный момент у следствия также нет. Он обратил внимание на то, что достоверно известно, что у девушки не было желания работать, кроме того он отметил, что сотрудники правоохранительных органов регулярно проходят тестирования на склонность к суициду, такой тест погибшая должна была проходить в университете.

Погибшая родом из города Апшеронска на Кубани, где ее и похоронили, МВД оказало помощь семье в организации похорон. Представитель Краснодарского университета МВД России, где училась погибшая, сообщала ТАСС, что девушка является выпускницей специальности "Правовое обеспечение национальной безопасности" 2019 года, окончила вуз с красным дипломом, ранее проходила практику по месту будущей работы. Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что в Сочи направлены сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД России для проведения проверки по факту случившегося, в рамках нее будет дана оценка организации морально-психологического обеспечения оперативно-служебной деятельности подразделения.

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