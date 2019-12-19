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Стрельба на Лубянке
Обновлено 

Открывший стрельбу на Лубянке действовал в одиночку

В ФСБ также сообщили, что проникновения в здание ведомства не было
Описание
© AP Photo/Ilya Varlamov

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Неизвестный, открывший стрельбу в центре Москвы, действовал в одиночку. Об этом журналистам сообщили в четверг в ФСБ.

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"Нападавший был один", - сказали в спецслужбе.

Там также опровергли сообщение СМИ, что открывших стрельбу было трое, и сообщили, что проникновения в здание ФСБ на Лубянке не было.

Как сообщили ранее в Центре общественных связей ФСБ, открывший огонь в районе Лубянке был нейтрализован. Из-за инцидента в районе улицы Большая Лубянка перекрыто движение транспорта, автобусы временно изменили маршруты следования.

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