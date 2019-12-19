{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Стрельба на Лубянке
Обновлено 

Пять человек пострадали в результате стрельбы на Лубянке

Как ранее сообщили в ФСБ, погиб один сотрудник спецслужбы

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Пять человек получили ранения в результате стрельбы в районе Лубянки в центре Москвы.

На эту тему
Что известно об инциденте со стрельбой в центре Москвы

Об этом сообщили в четверг журналистам в Минздраве России.

"Медицинская помощь оказывается пяти пострадавшим", - сказали в министерстве.

Как ранее сообщили журналистам в Федеральной службе безопасности, в результате стрельбы погиб один сотрудник спецслужбы. Открывший огонь был нейтрализован. Из-за инцидента в районе улицы Большая Лубянка перекрыто движение транспорта, автобусы временно изменили маршруты следования. 

Теги
РоссияСтрельба на Лубянке
Реклама на ТАСС
В Таиланде катер с российскими туристами врезался в яхту
По данным газеты Bangkok Post, 12 человек получили травмы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС