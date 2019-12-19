Пять человек пострадали в результате стрельбы на Лубянке

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Пять человек получили ранения в результате стрельбы в районе Лубянки в центре Москвы.
Об этом сообщили в четверг журналистам в Минздраве России.
"Медицинская помощь оказывается пяти пострадавшим", - сказали в министерстве.
Как ранее сообщили журналистам в Федеральной службе безопасности, в результате стрельбы погиб один сотрудник спецслужбы. Открывший огонь был нейтрализован. Из-за инцидента в районе улицы Большая Лубянка перекрыто движение транспорта, автобусы временно изменили маршруты следования.