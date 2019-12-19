Пять человек пострадали в результате стрельбы на Лубянке

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Пять человек получили ранения в результате стрельбы в районе Лубянки в центре Москвы.

Что известно об инциденте со стрельбой в центре Москвы

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Об этом сообщили в четверг журналистам в Минздраве России.

"Медицинская помощь оказывается пяти пострадавшим", - сказали в министерстве.

Как ранее сообщили журналистам в Федеральной службе безопасности, в результате стрельбы погиб один сотрудник спецслужбы. Открывший огонь был нейтрализован. Из-за инцидента в районе улицы Большая Лубянка перекрыто движение транспорта, автобусы временно изменили маршруты следования.