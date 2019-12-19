NYT: в США произошла стрельба в доме престарелых

НЬЮ-ЙОРК, 19 декабря. /ТАСС/. Один человек погиб, двое ранены в результате стрельбы, произошедшей в четверг утром в доме престарелых в американском городе Уэстерли (штат Род-Айленд). Как сообщила газета The New York Times со ссылкой на представителей местных властей, стрелявший скрылся в места преступления.

В местных школах и церкви введен режим ЧП, уточняет издание. О причинах инцидента пока не сообщается.

Уэстерли - курортный город на юго-востоке штата Род-Айленд с населением около 23 тыс. человек.

Новость обновлена (21:23 мск) - добавлены данные о погибшем, уточняется количество пострадавших