Суд арестовал еще одного фигуранта дела о покушении на главу ЦПЭ МВД Ингушетии

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы санкционировал арест двенадцатого фигуранта уголовного дела о покушении на главу Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, застреленного вместе с братом в столице, сообщили ТАСС в пресс-службе.

"Постановлением Басманного районного суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Хадриева Б. А. на срок до 18 февраля 2020 года", - сказала пресс-секретарь суда.

По ее словам, Хадриеву предъявлено обвинение по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") и ч. 3 ст. 222 УК РФ ("Незаконное ношение оружия").

Ранее источник ТАСС сообщил, что следователи установили 40 человек в рамках расследования уголовного дела о покушении на Эльджаркиева, а также по делу о его убийстве. Кроме одиннадцати арестованных Басманным судом и заочно арестованного Курейша Картоева, следствие установило еще 30 человек, которые активно проверяются следствием на причастность к покушению и убийству Эльджаркиева и его брата.

Ибрагим Эльджаркиев и его брат были застрелены 2 ноября в Москве. По данным источника в правоохранительных органах, убийца выстрелил около десяти раз и скрылся на автомобиле. Машину подозреваемого нашли у метро на юго-западе столицы. В январе 2019 года на Эльджаркиева уже было совершено покушение - его машину обстреляли, когда он возвращался из Чечни в Ингушетию. По подозрению в совершении этого преступления 7 декабря Басманный суд арестовал бизнесмена Хасана Полонкоева и двух его родственников. После этого были помещены под стражу еще четыре человека. Все они не признают вину.

18 ноября Басманный суд Москвы заочно арестовал жителя Ингушетии Курейша Картоева, который обвиняется в убийстве Эльджаркиева. 27 ноября стало известно об аресте Басманным судом Гилани Костоева и Ахмеда Арапиева.