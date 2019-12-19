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Посольство РФ в Таиланде проверяет, пострадали ли россияне при столкновении катера и яхты

В посольстве также продолжают выяснять обстоятельства произошедшего

ТАСС, 19 декабря. Консульский отдел посольства России в Таиланде проверяет информацию о наличии российских граждан среди пострадавших в результате произошедшего накануне в провинции Пхангнга столкновения туристического катера с яхтой.

"Сотрудники консульского отдела посольства находятся на связи с местными властями и проверяют наличие российских граждан среди пострадавших", - говорится в сообщении, размещенном в четверг на странице российской дипмиссии в Facebook.

Отмечается, что в посольстве продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

О столкновении катера и яхты информировала ранее газета Bangkok Post. По ее данным, на борту катера находились 49 человек, в том числе 45 туристов, среди которых граждане России, Египта, Ирана, Пакистана, Эстонии и поданные Великобритании. 12 пострадавших при инциденте были размещены в больнице Пхукета, их национальность не уточняется. Капитан катера - гражданин Таиланда - погиб. На яхте, находившейся под управлением российского капитана, никто не пострадал.

Теги
ТаиландРоссия
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