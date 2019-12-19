Следствие планирует арестовать экс-директора по инвестициям банка "Восточный"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Следствие планирует избрать меру пресечения в виде ареста или домашнего ареста в отношении экс-управляющего директора по инвестициям банка "Восточный" Александра Цуканова в пятницу, 20 декабря. Об этом ТАСС сообщил в четверг член ОНК Москвы, руководитель Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи.

"Александр Цакунов задержан и помещен следствием в ИВС. 20 декабря в Басманном суде в 11:00 мск будет решаться вопрос по мере пресечения, вероятно, следствие потребует арест или домашний арест", - сказал Хуруджи.