Дело о стрельбе на Лубянке будет расследовать центральный аппарат СК

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал уголовное дело по факту стрельбы на Лубянке в центре Москвы в центральный аппарат ведомства. Об этом ТАСС сообщила в четверг официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
"По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ, передано в центральный аппарат ведомства для дальнейшего расследования", - сообщила Петренко.
В СК сообщили, что один гражданский и четыре сотрудника ФСБ пострадали в результате стрельбы, еще один сотрудник спецслужбы погиб.
"Вечером 19 декабря мужчина, находясь у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве, открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов. В результате происшествия один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести", - сообщила Петренко, добавив, что злоумышленник ликвидирован.