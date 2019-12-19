Дело о стрельбе на Лубянке будет расследовать центральный аппарат СК

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал уголовное дело по факту стрельбы на Лубянке в центре Москвы в центральный аппарат ведомства. Об этом ТАСС сообщила в четверг официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Что известно об инциденте со стрельбой в центре Москвы

"По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ, передано в центральный аппарат ведомства для дальнейшего расследования", - сообщила Петренко.

В СК сообщили, что один гражданский и четыре сотрудника ФСБ пострадали в результате стрельбы, еще один сотрудник спецслужбы погиб.

"Вечером 19 декабря мужчина, находясь у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве, открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов. В результате происшествия один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести", - сообщила Петренко, добавив, что злоумышленник ликвидирован.