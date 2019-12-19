СМИ: 10 человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Колумбии

БОГОТА, 19 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 10 человек получили ранения в результате падения автобуса в реку на северо-западе Колумбии. Об этом в четверг сообщила газета El Tiempo.

По ее данным, инцидент произошел в ночь со среды на четверг в пригороде Медельина (столица северо-западного департамента Антьокия). Группа людей арендовала автобус для того, чтобы устроить предновогоднюю вечеринку. Водитель транспортного средства не справился с управлением, и оно упало с обрыва в реку Медельин. В результате ДТП 10 человек получили ранения различной степени тяжести. Они были доставлены в ближайшие больницы.

Власти начали расследование причин ДТП.