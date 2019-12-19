{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: 10 человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Колумбии

Водитель не справился с управлением, и автобус упал с обрыва в реку Медельин

БОГОТА, 19 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 10 человек получили ранения в результате падения автобуса в реку на северо-западе Колумбии. Об этом в четверг сообщила газета El Tiempo.

По ее данным, инцидент произошел в ночь со среды на четверг в пригороде Медельина (столица северо-западного департамента Антьокия). Группа людей арендовала автобус для того, чтобы устроить предновогоднюю вечеринку. Водитель транспортного средства не справился с управлением, и оно упало с обрыва в реку Медельин. В результате ДТП 10 человек получили ранения различной степени тяжести. Они были доставлены в ближайшие больницы.

Власти начали расследование причин ДТП.

Теги
Колумбия
Реклама на ТАСС
Пожар на подземной парковке на юге Москвы потушен
Пожарные вынесли из зоны горения пять газовых баллонов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС