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СМИ: устроивший стрельбу в доме престарелых в Род-Айленде покончил с собой

В Генеральном консульстве РФ в Нью-Йорке сообщили, что не располагают информацией о том, что в Уэстерли пострадал кто-либо из россиян

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. Человек, в четверг открывший стрельбу в доме престарелых в американском городе Уэстерли (штат Род-Айленд), покончил с собой. Об этом сообщила газета The Boston Globe со ссылкой на начальника городской полиции Шона Лейси.

По его словам, звонок о стрельбе на территории трехэтажного жилого комплекса, предназначенного для престарелых, поступил в 10:32 по времени восточного побережья США (18:32 мск). Наряд полиции прибыл на место через три минуты и установил, что огнестрельные ранения получили три женщины - 47, 38 и 67 лет соответственно. Две из них являлись сотрудницами комплекса, третья - постояльцем. Одна из потерпевших умерла от ранений, остальные госпитализированы.

Полиция в предварительном порядке установила, что стрелял 66-летний постоялец комплекса. Он совершил самоубийство, был обнаружен мертвым в своей комнате. Мотивы преступления выясняются.

В Генеральном консульстве РФ в Нью-Йорке ТАСС сообщили, что не располагают информацией о том, что в Уэстерли пострадал кто-либо из россиян. "На настоящий момент данные о наличии российского гражданства у пострадавших не поступали. Генконсульство держит ситуацию на постоянном контроле", - уточнили в диппредставительстве РФ.

Уэстерли - город на юго-востоке штата Род-Айленд с населением около 23 тыс. человек.

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