Пожар на подземной парковке на юге Москвы потушен

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание на подземной парковке в жилом доме на юге Москвы, площадь пожара составила 30 кв. метров. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в столичном ГУ МЧС.

"Принятыми мерами в 23:55 пожар был локализован, а в 23:57 минут - ликвидирован", - сказали в ведомстве. Там добавили, что из зоны горения вынесли пять газовых баллонов.

Пожар возник в 22:46 в четверг в микрорайоне Северное Чертаново, корпус 402, на подземной парковке под 14-этажным жилым домом. По данным источника ТАСС в экстренных службах, в помещении также находится автосервис. Информация о пострадавших не поступала.