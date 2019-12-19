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В Египте поезд столкнулся с автомобилем

По данным портала Sada El Balad, погибли семь человек

КАИР, 20 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере семь человек погибли и четыре пострадали в результате ДТП на железнодорожном переезде в Египте. Об этом сообщил в четверг вечером новостной портал Sada El Balad.

По его данным, пассажирский поезд протаранил машину с людьми в провинции Дакахлия к северу от Каира. В числе жертв семилетний ребенок, трехлетняя девочка доставлена в больницу с подозрением на кровоизлияние в мозг. Начато расследование инцидента.

Одна из наиболее трагических аварий, подобной этой, произошла в Египте в провинции Асьют в 2012 году. Пассажирский поезд на полном ходу протаранил школьный автобус с детьми в возрасте от четырех до 11 лет, которые рано утром ехали на экскурсию. Тогда погибли 50 человек.

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Египет
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