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Стрельба на Лубянке

Глава СПЧ выразил соболезнования семье погибшего на Лубянке

Также Валерий Фадеев поблагодарил силовиков за их работу

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев выразил соболезнования семье погибшего в ходе перестрелки у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве сотрудника спецслужбы и всем пострадавшим, а также поблагодарил силовиков за их работу. Об этом сообщается на сайте совета.

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"Считаю такие акты проявления экстремизма прямой угрозой всему российскому обществу, в ответ на это оно всегда сплачивалось и вместе преодолевало вызовы. Когда происходят такие атаки, удар принимают на себя сотрудники силовых служб, спасибо за вашу работу. Уверен, что акты насилия в любом проявлении не могут быть оправданы. Выражаю слова поддержки в связи с сегодняшним происшествием", - приводятся слова Фадеева в сообщении.

Как сообщили в СК РФ ранее в четверг, вечером 19 декабря мужчина открыл стрельбу у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в сторону сотрудников правоохранительных органов. В результате происшествия погиб один сотрудник ФСБ, еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести. В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России журналистам сообщили, что преступник нейтрализован, его личность устанавливается.

Теги
РоссияФадеев, Валерий АлександровичСтрельба на Лубянке
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