Полиция Приморья задержала подозреваемого в нападении на офис Сбербанка

ВЛАДИВОСТОК, 20 декабря. /ТАСС/. Сотрудники уголовного розыска полиции Приморья установили личность и задержали в аэропорту подозреваемого в нападении на офис Сбербанка в городе Находке, которое произошло в начале декабря, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска при содействии специалистов Управления внутрибанковской безопасности финансового учреждения установили личность подозреваемого. Им оказался 47-летний житель города Находки. Мужчину задержали по дороге в аэропорт. Он собирался вылететь рейсом Владивосток - Москва и даже приобрел билет", - говорится в сообщении.

Во время обыска задержанного полицейские обнаружили 1,35 млн рублей, общая сумма ущерба пока не называется. Также обыски прошли дома у фигуранта и в его гараже. Обнаружены и изъяты ружье, пистолеты, патроны, а также гранаты и взрывчатые вещества. Оружие и боеприпасы направлены на исследование в экспертно-криминалистический отдел.

Возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 162 УК РФ ("Разбой"). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Как сообщал ТАСС 9 декабря, в дежурную часть отдела полиции Находки поступило сообщение о разбойном нападении на офис Сбербанка. По информации пресс-службы банка, сотрудники службы безопасности Приморского отделения ПАО "Сбербанк" активно содействовали полиции в поиске преступника.