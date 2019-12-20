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Полиция Приморья задержала подозреваемого в нападении на офис Сбербанка

Во время обысков сотрудники полиции обнаружили оружие, патроны, а также гранаты и взрывчатые вещества

ВЛАДИВОСТОК, 20 декабря. /ТАСС/. Сотрудники уголовного розыска полиции Приморья установили личность и задержали в аэропорту подозреваемого в нападении на офис Сбербанка в городе Находке, которое произошло в начале декабря, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска при содействии специалистов Управления внутрибанковской безопасности финансового учреждения установили личность подозреваемого. Им оказался 47-летний житель города Находки. Мужчину задержали по дороге в аэропорт. Он собирался вылететь рейсом Владивосток - Москва и даже приобрел билет", - говорится в сообщении.

Во время обыска задержанного полицейские обнаружили 1,35 млн рублей, общая сумма ущерба пока не называется. Также обыски прошли дома у фигуранта и в его гараже. Обнаружены и изъяты ружье, пистолеты, патроны, а также гранаты и взрывчатые вещества. Оружие и боеприпасы направлены на исследование в экспертно-криминалистический отдел.

Возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 162 УК РФ ("Разбой"). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Как сообщал ТАСС 9 декабря, в дежурную часть отдела полиции Находки поступило сообщение о разбойном нападении на офис Сбербанка. По информации пресс-службы банка, сотрудники службы безопасности Приморского отделения ПАО "Сбербанк" активно содействовали полиции в поиске преступника.

Теги
РоссияПриморский край
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