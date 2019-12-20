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Борьба с "Исламским государством"

В Иркутской области вербовщика ИГ приговорили к 14 годам тюрьмы

Отбывая наказание в одной из исправительных колоний в Иркутской области, подсудимый предлагал другим заключенным стать членами террористической организации

ТАСС, 20 декабря. Суд приговорил к 14 годам лишения свободы заключенного в Иркутской области, вербовавшего в террористическую организацию "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) других заключенных. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Иркутской области.

"Осужден вербовщик международной террористической организации. Первым Восточным окружным военным судом в выездном заседании в г. Иркутске постановлен приговор 35-летнему гражданину РФ. Подсудимому назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы, из которых первые 6 лет с содержанием в тюрьме, 8 лет - в колонии особого режима", - говорится в сообщении.

Подсудимый, отбывая наказание в одной из исправительных колоний в Иркутской области, с декабря 2017 по февраль 2018 года неоднократно предлагал другим заключенным стать членами ИГ.

Приговор вынесен по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности"), ч. 1 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"), ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности").

Теги
РоссияБорьба с "Исламским государством"Иркутская область
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