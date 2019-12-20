{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Следователи начали проверку в отношении якутского депутата, избившего подчиненного

Предполагается, что Виктор Лебедев сломал челюсть своему подчиненному

ЯКУТСК, 20 декабря. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Якутии начало проверку по поступившему заявлению в отношении депутата парламента региона, генерального директора "Саханефтегазсбыт" Виктора Лебедева. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства в пятницу.

"Начата проверка по факту поступившего 19 декабря заявления, касающегося Виктора Лебедева и совершенного им деяния", - сказали в ведомстве.

В четверг местные СМИ сообщили, что Лебедев напал на своего подчиненного и нанес ему увечья - в том числе, сломал челюсть. Лебедев является двукратным чемпионом мира, шестикратным чемпионом России по вольной борьбе и заслуженным мастером спорта России. С сентября 2018 года Лебедев - депутат парламента Якутии - Государственного собрания (Ил Тумэн), член фракции партии "Единая Россия".

Теги
РоссияЯкутия
Реклама на ТАСС
В Приамурье на перекрестке машина сбила троих несовершеннолетних
Водитель с места происшествия скрылся
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС