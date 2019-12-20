Следователи начали проверку в отношении якутского депутата, избившего подчиненного

ЯКУТСК, 20 декабря. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Якутии начало проверку по поступившему заявлению в отношении депутата парламента региона, генерального директора "Саханефтегазсбыт" Виктора Лебедева. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства в пятницу.

"Начата проверка по факту поступившего 19 декабря заявления, касающегося Виктора Лебедева и совершенного им деяния", - сказали в ведомстве.

В четверг местные СМИ сообщили, что Лебедев напал на своего подчиненного и нанес ему увечья - в том числе, сломал челюсть. Лебедев является двукратным чемпионом мира, шестикратным чемпионом России по вольной борьбе и заслуженным мастером спорта России. С сентября 2018 года Лебедев - депутат парламента Якутии - Государственного собрания (Ил Тумэн), член фракции партии "Единая Россия".