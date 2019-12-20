В Бурятии временно закрыли участок федеральной трассы "Байкал" из-за ДТП

УЛАН-УДЭ, 20 декабря. /ТАСС/. Участок федеральной трассы "Байкал" в Кабанском районе Бурятии временно закрыт. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе УПРДОР "Южный Байкал".

В республике на протяжении последних дней идут осадки, обильные снегопады наблюдаются в Улан-Удэ, Кабанском, Иволгинском и Прибайкальском районах. "Временно закрыто движение автотранспорта на участке трассы Р-258 "Байка" Иркутск - Улан-Удэ - Чита в Кабанском районе Республики Бурятия. Причина - ДТП на 299-м км автомобильной дороги Р-258 "Байкал", - сообщили в ведомстве.

В результате заноса из-за погодных условий фура упала на бок и перегородила дорогу. В пресс-службе ГИБДД МВД Бурятии уточнили ТАСС, что пострадавших в результате аварии нет. "Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, они помогают разгружать машину, перегородившую дорогу. После того, как большегрузная машина будет разгружена, ее подвинут с помощью спецтехники, полоса для движения автомобилей будет открыта", - сказал представитель ведомства.