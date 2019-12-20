В Петербурге один человек погиб из-за последствий непогоды

ТАСС, 20 декабря. Сильный ветер привел к гибели одного человека и нанес крупный материальный ущерб минувшей ночью в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"С 22:00 18 декабря на территории Северо-Западного федерального округа находится циклон, сопровождающийся усилением ветра порывами до 26 м/с и осадками до 22 мм за 24 часа. Из-за сильного ветра пострадали два человека, один человек погиб", - сказал собеседник агентства.

По его словам, минувшим вечером в связи с прогнозировавшимся повышением уровня воды в устье Невы закрывались затворы комплекса защитных сооружений города.

"В Санкт-Петербурге зафиксированы падения 305 деревьев и слабо укрепленных конструкций, повреждены пять автомобилей, кровли 39 зданий. В городе Сестрорецке Ленинградской области в результате подъема уровня воды в Финском заливе произошли подтопления городского парка. В настоящий момент вода сошла", - добавил источник.