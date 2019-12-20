Уголовное дело возбудили после огнестрельного ранения мужчины в Москве

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по факту огнестрельного ранения мужчины около фитнес-клуба на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия")", - сказали в главке.

Накануне поступило сообщение об огнестрельном ранении мужчины на улице Братиславской. Он был госпитализирован с ранениями ягодичной области, колена и бедра. Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что полиция ведет поиск злоумышленников, ранивших мужчину из огнестрельного оружия в московском районе Марьино.