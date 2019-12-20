Экс-главу "Забайкаллесхоза" осудили за махинации при тушении пожаров

ЧИТА, 20 декабря. /ТАСС/. Центральный районный суд Читы в пятницу признал виновными в мошенничестве на 1,2 млн рублей бывшего руководителя госучреждения "Забайкаллесхоз", его заместителя и экономиста. Чиновники занимались махинациями с деньгами, выделенными на тушение лесных пожаров, сообщила пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

"Центральный районный суд Читы в пятницу рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего руководителя, его заместителя и экономиста краевого государственного специализированного автономного учреждения "Забайкаллесхоз", а также местного предпринимателя. Суд признал их виновными и назначил бывшему руководителю учреждения наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в 300 тыс. рублей. Остальные фигуранты дела приговорены к условному лишению свободы на срок от двух до трех лет", - сказали в ведомстве.

Источник в правоохранительных органах региона уточнил ТАСС, что речь идет о задержанном в феврале этого года бывшем главе "Забайкаллесхоза" Андрее Ремезове. Он обвинялся в мошенничестве.

Суд установил, что с августа 2017 по январь 2019 года обвиняемые похитили 1,2 млн рублей из бюджета Забайкальского края. Эти деньги были выделены на возмещение затрат по ликвидации пожаров. Для этого они заключили четыре фиктивных договора между учреждением и предпринимателем на перевозку тяжелой техники к местам тушения пожаров. При этом фактически эта услуга не оказывалась.

"Суд также удовлетворил исковое заявление прокуратуры Забайкальского края о солидарном взыскании со всех фигурантов уголовного дела в региональный бюджет 1,2 млн рублей в счет возмещения причиненного ущерба", - отметили в надзорном ведомстве.