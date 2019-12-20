Затонувший в Севастополе корпус подлодки начали буксировать к месту утилизации

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Корпус подлодки Б-380, который затонул в Севастополе вместе с плавдоком, начали буксировать к месту утилизации, сообщил ТАСС в пятницу источник в оперативных службах полуострова.

"Начали буксировку", - сообщил он.

В ночь на воскресенье в Южной бухте Севастополя затонул плавучий док, в котором находилась списанная подлодка Б-380. Лодка всплыла и находится на плаву. Плавдок и корпус подлодки выведены из эксплуатации флота более 10 лет назад. Планируется, что оба объекта будут утилизированы.

Подводная лодка Б-380 (ранее "Горьковский комсомолец") - большая дизель-электрическая подводная лодка проекта 641Б "Сом", последняя лодка этого проекта. В начале 2000-х было принято решение провести капитальный ремонт подлодки, позднее предлагалось дать лодке имя "Святой князь Георгий". Однако затем ремонт был прекращен, лодку списали, но она продолжала находиться в том же доке. Весной 2016 года сообщалось, что подлодка Б-380 вошла в тендер Минобороны РФ на разработку документации для утилизации нескольких надводных кораблей и неатомных подводных лодок.