В отношении сотрудников пермской колонии №9 возбудили дело

ПЕРМЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц исправительной колонии № 9 Пермского края по статье "Злоупотребление должностными полномочиями" после драки двух заключенных. Об этом в пятницу сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Пермскому краю.

"Возбуждено уголовное дело по факту совершения должностными лицами ФКУ ИК-9 ГУ ФСИН России по Пермскому краю преступления предусмотренного статьей УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в ноябре 2019 года сотрудникам прокуратуры стало известно о драке между двумя осужденными, которая произошла в августе 2017 года. В результате инцидента одному из заключенных были нанесены резаные раны головы и тела. Должностные лица колонии скрыли информацию о преступлении на территории колонии, не внеся ее в книгу регистрации сообщений о преступлениях.

В сентябре 2019 года в ИК-9 произошел инцидент с избиением и изнасилованием заключенного, а затем массовая драка, в которой, по данным пермской Общественной наблюдательной комиссии, пострадали от 20 до 30 человек. 7 октября еще один осужденный устроил протест на осветительной мачте, где требовал личной встречи с прокурором, еще позже в этой же колонии осужденный совершил самоубийство, а другой нанес себе увечья. После проверки начальник исправительной колонии №9 (ИК-9) Салим Абдурахманов был отстранен от должности.