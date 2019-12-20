Пожарные спасли из горящего приюта в Грозном более 170 кошек и собак

ГРОЗНЫЙ, 20 декабря. /ТАСС/. Более 170 кошек и собак спасли при пожаре из горящего приюта для животных в Грозном. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС, горела кровля здания на площади 70 кв. м.

"Горела кровля основного корпуса здания на площади 70 кв. м. В течение 30 минут пожар был ликвидирован. Во время пожара в приюте находилось более 170 кошек и собак. Оперативно принятые меры позволили спасти жизни животных", - отметили в пресс-службе.

Причина пожара уточняется, на месте работает дознаватель.