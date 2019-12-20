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Двое петербуржцев похитили у майнера криптовалюту на 60 млн рублей

Мужчины, выдав себя за сотрудников спецслужб, обвинили потерпевшего в незаконных действиях с валютой, вымогали деньги и угрожали ему

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Два жителя Санкт-Петербурга, обвиняемые по делу о хищении криптовалюты на сумму 60 млн рублей под видом сотрудников спецслужб, предстанут перед судом. Об этом ТАСС в пятницу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении двух мужчин, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"), - сказала она. - В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу".

По словам Волк, обвиняемые, узнав, что житель Санкт-Петербурга занимается управлением счетов и проведением конвертации криптовалюты, решили завладеть его деньгами, выдав себя за сотрудников спецслужб. Приехав к нему на квартиру, лжесотрудники спецслужб обвинили его в незаконных действиях с валютой. "Угрожая применить насилие и сделать ему инъекции сильнодействующего препарата, они потребовали передать наличные средства и перевести на их счета криптовалюту. Испугавшись расправы, он достал из тайника 5 млн рублей, после чего перечислил злоумышленникам по безналичному расчету еще более 55 млн рублей", - рассказала представитель МВД.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали двоих подозреваемых, они были арестованы.

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РоссияСанкт-Петербург
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