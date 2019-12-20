В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 декабря. /ТАСС/. Петрозаводский линейный отдел МВД РФ на транспорте проводит проверку по факту размещенной в социальных сетях информации и видео сброса с вертолета внедорожника Mercedes-Benz Gelandewagen близ аэродрома Пески в Петрозаводске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе линейного отдела.

Накануне в социальных сетях и региональных СМИ Карелии появились фото и видео момента падения внедорожника, который закрепили за вертолет, а затем сбросили на землю. "В Карелии сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту видеоматериалов, размещенных в сети Интернет. В настоящее время сотрудниками транспортной полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщили в отделе.

В аэропорту и министерстве по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии от комментариев отказались, ссылаясь на проверку полиции.

По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.