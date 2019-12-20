{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Защита осужденной на 20 лет за теракт в метро Петербурга Каримовой обжаловала приговор

В результате взрыва в вагоне Петербургского метрополитена в апреле 2017 года, погибли 15 человек, 67 человек получили ранения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Защита Шохисты Каримовой, осужденной на 20 лет за теракт, совершенный в метро Санкт-Петербурга в 2017 году, обжаловала приговор. Об этом ТАСС в пятницу сообщил адвокат Каримовой Виктор Дроздов.

"Жалоба подана", - сказал защитник.

Ранее обжалованы приговоры, вынесенные по этому делу Аброру Азимову, Махамадюсуфу Мирзаалимову, Азамжону Махмудову, Бахраму Эргашеву и Сейфуллу Хакимову.

Взрыв в вагоне Петербургского метрополитена произошел 3 апреля 2017 года. В результате погибли 15 человек, 67 человек получили ранения. Второй западный окружной военный суд признал 11 фигурантов дела виновными. Основной фигурант, Аброр Азимов, приговорен к пожизненному сроку лишения свободы, Акрам Азимов и Мухамадюсуп Эрматов получили по 28 лет лишения свободы, Ибрагим Эрматов - 27 лет, для Шохисты Каримовой назначено наказание в виде 20 лет колонии общего режима. Содик Ортиков приговорен к 22 годам колонии, Махамадюсуф Мирзаалимов, Дилмурад Муидинов и Азамжон Махмудов получили по 20 лет, Сейфулла Хакимов и Бахрама Эргашева - по 19 лет лишения свободы.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Арест сотрудника ОДК в Италии
Суд в Италии постановил экстрадировать россиянина Коршунова в США
Американские власти обвиняют его в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов у авиастроительной компании
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС