Защита осужденной на 20 лет за теракт в метро Петербурга Каримовой обжаловала приговор

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Защита Шохисты Каримовой, осужденной на 20 лет за теракт, совершенный в метро Санкт-Петербурга в 2017 году, обжаловала приговор. Об этом ТАСС в пятницу сообщил адвокат Каримовой Виктор Дроздов.

"Жалоба подана", - сказал защитник.

Ранее обжалованы приговоры, вынесенные по этому делу Аброру Азимову, Махамадюсуфу Мирзаалимову, Азамжону Махмудову, Бахраму Эргашеву и Сейфуллу Хакимову.

Взрыв в вагоне Петербургского метрополитена произошел 3 апреля 2017 года. В результате погибли 15 человек, 67 человек получили ранения. Второй западный окружной военный суд признал 11 фигурантов дела виновными. Основной фигурант, Аброр Азимов, приговорен к пожизненному сроку лишения свободы, Акрам Азимов и Мухамадюсуп Эрматов получили по 28 лет лишения свободы, Ибрагим Эрматов - 27 лет, для Шохисты Каримовой назначено наказание в виде 20 лет колонии общего режима. Содик Ортиков приговорен к 22 годам колонии, Махамадюсуф Мирзаалимов, Дилмурад Муидинов и Азамжон Махмудов получили по 20 лет, Сейфулла Хакимов и Бахрама Эргашева - по 19 лет лишения свободы.