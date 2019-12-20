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Полиция Петербурга задержала группу угонщиков элитных автомобилей

Всего задержаны пять человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Сотрудники уголовного розыска Санкт-Петербурга при поддержке отряда спецназа "Гром" и ГИБДД задержали пятерых человек, которые входили в состав организованной преступной группы (ОПГ) по угону элитных автомобилей. Как сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области, оперативники обнаружили украденные иномарки и замаскированный подземный гараж c лифтом и спецоборудованием для их сокрытия.

"Гараж был закамуфлирован под дачный дом, в подвале которого на глубине порядка 6 м оборудовано специальное помещение с подъемным устройством вместимостью не менее 12 автомобилей. В указанном помещении находились устройства подавления GSM-сигналов, а стены обшиты специальной тканью, экранирующей радиосигналы", - говорится в сообщении.

Гараж располагался в Ленинградской области, в нем были изъяты около 200 комплектов поддельных номеров для машин, дорогостоящее электронное оборудование для дистанционного взлома автомобилей, семь украденных элитных внедорожников марок Audi, Chevrolet, Cadillac, Lexus, а также транспорт, который угонщики использовали для совершения краж и рация, через которую члены ОПГ прослушивали переговоры ГИБДД.

Как уточнили в ведомстве, полицейские наблюдали за членами ОПГ, а решение о задержании было принято после похищения внедорожника Cadillac Escalade, который 19 декабря угнали из Петроградского района Петербурга. После этого двоих угонщиков задержали с поличным, а затем были задержаны еще трое во внедорожнике Porsche Cayenne с поддельными номерами. Полицейские установили, что одна группа задержанных занималась угонами, а вторая перепродажей похищенного транспорта. Все задержанные, из которых один был ранее судим, стали фигурантами уголовного дела по статье 158 УК РФ "Кража". Сотрудники МВД проверяют их на причастность к другим преступлениям.

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