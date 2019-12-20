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Пожар на предприятии по розливу растворителя в Рязани потушили

Площадь возгорания составила 300 кв. м

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание на предприятии по производству и розливу растворителя (уайт спирит) в Рязани, площадь составила 300 кв. м. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС.

"В 11:21 пожар локализован, а в 11:35 ликвидирован на площади 300 кв. м", - сказали в министерстве.

В настоящее время, как отметили в пресс-службе, проводится проливка и разборка конструкций.

Пожар возник в пятницу в 09:55, его площадь составила 100 кв. м. Из горящего здания спасли двух человек, из них один был госпитализирован. Кроме того, эвакуировали 30 человек.

Теги
РоссияРязанская область
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