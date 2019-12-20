Конституционный суд зарегистрировал жалобу по делу осужденного за митинги Котова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) РФ зарегистрировал обращение, которое подали адвокаты активиста Константина Котова, приговоренного Тверским судом Москвы к четырем годам колонии за неоднократное нарушение правил проведения митингов. Об этом говорится в картотеке дел КС.

"[Обращение] находится на предварительном изучении в порядке статьи 40 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", - говорится в материалах картотеки.

Согласно данным суда, жалобу подали представители Котова Сергей Голубок и Мария Эйсмонт. По данным издания "Коммерсантъ", представители просят проверить статью 212.1 УК РФ, которая устанавливает уголовную ответственность за неоднократные нарушения на митингах, на соответствие Конституции РФ.

По информации издания, представители считают, что она нарушает права на свободу мирных собраний, и просят КС отправить дело Котова на пересмотр, утверждая, что суды в Москве проигнорировали более ранее указание КС о том, что привлечение к уголовной ответственности допустимо только в том случае, если митинг нес реальную угрозу имуществу и здоровью граждан.

Котова осудили в Москве по статье 212 УК РФ в сентябре, он получил четыре года колонии. В Главном следственном управлении по Москве сообщали, что за последние полгода Котов неоднократно привлекался к ответственности по административной статье о нарушении правил проведения митинга. Сам осужденный свою вину не признал.

Первым осужденным по данной статье был активист Ильдар Дадин в 2015 году и приговорен к реальному лишению свободы. Он оспорил статью в КС, который постановил пересмотреть его дело, после чего Верховный суд отменил приговор и Дадина освободили. Статью 212.1 УК РФ после этого предлагали декриминализировать, однако эта идея не нашла поддержки у законодателей. КС в 2017 году постановил, что уголовная ответственность за неоднократное нарушение правил митингов должна быть адекватна совершенному деянию.