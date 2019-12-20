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В Ивановской области брат с сестрой погибли, провалившись под лед на реке

Трагедия произошла в городе Приволжске вечером 19 декабря

ТАСС, 20 декабря. Восемнадцатилетняя девушка и ее семилетний брат погибли, провалившись под лед на реке Шачу в Ивановской области. Об этом в пятницу сообщается на сайте СК по региону.

Трагедия произошла в Приволжске. По данным следствия, вечером 19 декабря девушка забрала младшего брата из спортивной секции. По дороге домой они решили сократить путь и перейти реку по льду, который не выдержал их веса. Сестра с братом провалились в воду и утонули.

Известно, что погибшие воспитывались в многодетной семье.

Теги
РоссияИвановская область
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