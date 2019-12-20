{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Арест сотрудника ОДК в Италии
Обновлено 

Суд в Италии постановил экстрадировать россиянина Коршунова в США

Американские власти обвиняют его в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов у авиастроительной компании
Описание
© EPA-EFE/CESARE ABBATE

РИМ, 20 декабря. /ТАСС/. Апелляционный суд Неаполя принял решение, что арестованный в Италии по запросу американской стороны директор по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Коршунов подлежит экстрадиции в США. Об этом в пятницу сообщил журналистам адвокат россиянина Джан Доменико Кайяцца.

На эту тему
Что известно о задержании сотрудника ОДК Александра Коршунова

"Постановлена экстрадиция. Теперь есть 15 дней на подачу апелляции на это решение в Кассационный суд", - сказал юрист.

Коршунов был арестован 30 августа в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США. Американские власти обвиняют его в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов у авиастроительной компании.

Решение об экстрадиции еще может быть обжаловано в вышестоящей инстанции. Окончательное решение должен утвердить министр юстиции.

Ранее апелляционный суд удовлетворил ходатайство об изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест с электронным браслетом. Как сообщил адвокат Коршунова, только накануне он был переведен под домашний арест на съемную квартиру в Неаполе, куда к нему приехала жена.

Одновременно экстрадицию россиянина требуют власти РФ, где он обвиняется в мошенничестве и хищениях. Коршунов уже дал согласие на экстрадицию на родину.

В новость были внесены изменения (12:51 мск) — добавлена информация после третьего абзаца.

Теги
Арест сотрудника ОДК в Италии
Реклама на ТАСС
Подозреваемый в получении взятки глава района Саратовской области отстранен от должности
Сейчас Олегу Мортову запрещено покидать жилище ночью и общаться с другими фигурантами дела
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС