Суд в Италии постановил экстрадировать россиянина Коршунова в США

РИМ, 20 декабря. /ТАСС/. Апелляционный суд Неаполя принял решение, что арестованный в Италии по запросу американской стороны директор по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Коршунов подлежит экстрадиции в США. Об этом в пятницу сообщил журналистам адвокат россиянина Джан Доменико Кайяцца.

"Постановлена экстрадиция. Теперь есть 15 дней на подачу апелляции на это решение в Кассационный суд", - сказал юрист.

Коршунов был арестован 30 августа в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США. Американские власти обвиняют его в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов у авиастроительной компании.

Решение об экстрадиции еще может быть обжаловано в вышестоящей инстанции. Окончательное решение должен утвердить министр юстиции.

Ранее апелляционный суд удовлетворил ходатайство об изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест с электронным браслетом. Как сообщил адвокат Коршунова, только накануне он был переведен под домашний арест на съемную квартиру в Неаполе, куда к нему приехала жена.

Одновременно экстрадицию россиянина требуют власти РФ, где он обвиняется в мошенничестве и хищениях. Коршунов уже дал согласие на экстрадицию на родину.

В новость были внесены изменения (12:51 мск) — добавлена информация после третьего абзаца.