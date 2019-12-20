В Краснодаре горит склад на площади 200 кв. м

КРАСНОДАР, 20 декабря. /ТАСС/. Склад загорелся в Краснодаре на площади 200 кв. м, 10 человек спасли. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"К месту вызова направлены подразделения Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона. По прибытии к месту первого подразделения установлено, что происходит горение склада на площади 200 кв. м. Спасено 10 человек", - рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что, по предварительным данным, угрозы распространения огня нет. Погибших и пострадавших нет.

На месте работают 14 единиц техники и 40 человек личного состава.

В новость внесены изменения (13:49 мск) - добавлены подробности.