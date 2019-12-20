Двух несовершеннолетних жительниц Архангельска обвинили в жестоком убийстве сверстницы

АРХАНГЕЛЬСК, 20 декабря. /ТАСС/. Следственные органы предъявили обвинение двум 17-летним жительницам Архангельска, которые с особой жестокостью расправились со своей ровесницей. Об этом сообщается в пятницу на сайте регионального следственного управления СК РФ.

Тело 17-летней девушки с признаками насильственной смерти обнаружили 30 июня случайные прохожие у железнодорожных путей по улице Партизанская. В убийстве заподозрили двух знакомых погибшей.

Как удалось установить в ходе следствия, в июне девушки решили убить человека и выбрали жертву. Выбор пал на их 17-летнюю знакомую, которой одна из обвиняемых предложила встретиться. К преступлению девушки подготовились заранее: на встречу они принесли с собой резиновые перчатки, ремень, пакеты и чистящее средство. Улучив момент, одна из подозреваемых ударила жертву стеклянной бутылкой по голове. Затем девушки начали душить потерпевшую ремнем, бить ее бутылками и резать осколками стекла, а затем надели на ее голову пакет. Когда жертва умерла, обвиняемые скрылись с места преступления.

На время следствия подозреваемых заключили под стражу. В ближайшее время уголовное дело передадут в суд.