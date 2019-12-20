В клубе ДОСААФ в Москве проводят следственные действия из-за дела о стрельбе на Лубянке

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Следственные действия проводятся в стрелковом клубе ДОСААФ на западе Москвы по делу о стрельбе на Лубянке. Об этом сообщил ТАСС в пятницу начальник управления информации и коммуникаций ДОСААФ Игорь Филимонов.

Что известно об инциденте со стрельбой в центре Москвы

Он заявил, что "ведутся следственные действия", и уточнил, что речь не идет об обысках.

По его словам, следственные действия проводятся в связи с информацией о том, что в этом тире занимался подозреваемый в стрельбе на Лубянке.

Вечером 19 декабря мужчина открыл стрельбу у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в центре Москвы. Погиб один сотрудник спецслужбы, еще пять человек, в том числе один гражданский, получили ранения. Нападавший был нейтрализован.