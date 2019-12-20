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Стрельба на Лубянке

В клубе ДОСААФ в Москве проводят следственные действия из-за дела о стрельбе на Лубянке

В тире мог заниматься подозреваемый в стрельбе, сообщил начальник управления информации и коммуникаций ДОСААФ Игорь Филимонов
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Следственные действия проводятся в стрелковом клубе ДОСААФ на западе Москвы по делу о стрельбе на Лубянке. Об этом сообщил ТАСС в пятницу начальник управления информации и коммуникаций ДОСААФ Игорь Филимонов.

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Он заявил, что "ведутся следственные действия", и уточнил, что речь не идет об обысках.

По его словам, следственные действия проводятся в связи с информацией о том, что в этом тире занимался подозреваемый в стрельбе на Лубянке.

Вечером 19 декабря мужчина открыл стрельбу у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в центре Москвы. Погиб один сотрудник спецслужбы, еще пять человек, в том числе один гражданский, получили ранения. Нападавший был нейтрализован.

Теги
РоссияСтрельба на Лубянке
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