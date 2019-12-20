Минюст Греции одобрил экстрадицию россиянина Винника во Францию

АФИНЫ, 20 декабря. /ТАСС/. Министр юстиции Греции Костас Циарас подписал решение об экстрадиции россиянина Александра Винника во Францию, защита подаст апелляцию на это решение. Об этом сообщил в пятницу корр. ТАСС руководитель группы адвокатов Александра Винника Тимофей Мусатов.

"Сегодня стало известно о том, что министр подписал решение об экстрадиции Александра Винника во Францию. Срок действий французского ордера [на экстрадицию] истек, и он не действует", - сказал Мусатов. Греческая сторона нас заверяла об этом неоднократно о том, что данный запрос Франции не действует, сказал Мусатов. "Однако, какое решение мы видим, такое и видим. Мы сейчас будем его обжаловать. Дальше посмотрим, что из этого получится", - подчеркнул адвокат.

"Но поскольку решение вынесено в пятницу, и срок на обжалование - сутки, а защита еще не получила бумаги, и в субботу суды не работают, мы видим, что таким образом нам препятствуют в возможности обжалования. Сейчас мы посмотрим, как мы эту юридическую задачку решим", - сказал Мусатов, пояснив, что процедуру обжалования решения министра юстиции нужно проводить через Верховный суд.

Винник, находящийся в греческой тюрьме, объявил голодовку в связи с решением министра юстиции, добавил Мусатов.

Ранее россиянин уже проводил длительную голодовку, после которой его помещали в больницу, чтобы вывести из тяжелого состояния.

В декабре греческий адвокат россиянина Зои Константопулу выразила в Верховном суде Греции протест против выданного Францией европейского ордера на экстрадицию россиянина в эту страну, подчеркивая, что он уже не действует. По словам Константопулу, "Винник находится в греческой тюрьме, это известно французам, с июля 2017 года". Тем не менее, французский ордер от 15 июня 2018 года был выдан 11 месяцев спустя после того, как Винник попал в греческую тюрьму, пояснила она.

По словам адвоката, "в европейском ордере содержится вопиющее противоречие, потому что отмечается, что приписываемые россиянину действия были совершены с 1 января 2016 года до 14 июня 2018 года". При этом в этот срок 11 месяцев Винник находился в греческой тюрьме, поэтому он не мог совершить правонарушения на другой территории, кроме Греции. Константопулу сказала, что "это главная причина для того, чтобы отвергнуть данный европейский ордер".

Винник был задержан во время отдыха в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через ныне несуществующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. Салоникским апелляционным судом и Верховным судом Греции были приняты решения о его выдаче как Соединенным Штатам, так и Франции. Экстрадиции Винника добивается от греческих властей и Россия, о чем также имеется положительное решение Верховного суда Греции.

Сам Винник обвинения, выдвинутые Вашингтоном и Парижем, отверг и выразил согласие на экстрадицию на родину.

В новость были внесены изменения (13:51 мск) — добавлена информация по тексту.