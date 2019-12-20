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Осужденный по делу о гибели 53 человек на затонувшей платформе "Кольская" вышел по УДО

Самоподъемная плавучая буровая установка затонула 18 декабря 2011 года в 200 км от берега во время шторма в Охотском море

МУРМАНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Оленегорский городской суд условно-досрочно освободил осужденного по делу о крушении в 2011 году буровой платформы "Кольская" бывшего и.о. замгенерального директора "Арктиморнефтегазразведка" Бориса Лихвана. Как сообщили ТАСС в суде, решение об УДО вступает в силу 20 декабря.

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Самоподъемная плавучая буровая установка (СПБУ) "Кольская" затонула 18 декабря 2011 года в 200 км от берега во время шторма при буксировке в Охотском море. Из 67 членов экипажа 53 погибли. "Суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении", - сообщили в суде.

Приговор Лихвану и еще одному фигуранту, бывшему и.о. главного инженера компании Леониду Бордзиловскому, был вынесен в мае 2017 года. Обвиняемые были приговорены к шести годам колонии-поселения по ст. 363 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

Рассмотрение дела в Мурманском Первомайском суде началось в 2015 году, после передачи его с Дальнего Востока. Истцы - родные погибших - не раз заявляли о нарушениях и даже фальсификации документов. В 2016 году бывшему следователю Дальневосточного следственного управления на транспорте (ДВСУТ) Виталию Фердеру предъявили обвинение о фальсификации доказательств по делу о крушении платформы.

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