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В Ростове-на-Дону задержан подозреваемый в изнасиловании, совершенном 12 лет назад

Им оказался ранее судимый местный житель

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 декабря. /ТАСС/. Следователи спустя 12 лет задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней девушки в Ростове-на-Дону. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ,

"Возобновлено расследование уголовного дела, возбужденного в 2007 году по признакам преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование заведомо несовершеннолетней")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, летом 2007 года мужчина на улице Береговой в Ростове-на-Дону изнасиловал 16-летнюю девушку и скрылся с места преступления. Отмечается, что в ходе предварительного расследования установить лицо, совершившее преступление, не представилось возможным, в связи с чем следствие по делу было приостановлено.

"Несмотря на это, работа по установлению лица, причастного к совершению преступления, во взаимодействии с оперативными сотрудниками уголовного розыска не прекращалась и спустя 12 лет с момента совершения преступления дала положительные результаты. По подозрению в совершении изнасилования несовершеннолетней задержан 40-летний житель города Ростова-на-Дону", - сообщили в СК.

По данным ведомства, мужчина был неоднократно судим, в том числе за преступления сексуального характера. Подозреваемый вину не признал.

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РоссияРостовская область
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