В суд Москвы поступили материалы на арест экс-директора по инвестициям банка "Восточный"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы получил ходатайство следствия о заключении под стражу бывшего директора по инвестициям банка "Восточный" Александра Цакунова по делу о хищении 2,5 млрд рублей, основным фигурантом которого является основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви.

Банк "Восточный" против инвестфонда Baring Vostok. В чем обвиняют Майкла Калви

"В суд поступило ходатайство на избрание меры пресечения Цакунову в виде заключения в СИЗО. Оно будет рассмотрено в пятницу", - сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Как отметили в пресс-службе, Цакунов подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Ранее источники ТАСС сообщали, что у Цакунова прошли обыски. Он стал седьмым фигурантом уголовного дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". По этому делу, помимо Калви и Цакунова, проходят партнеры фонда Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, бывший директор банка "Восточный" Алексей Кордичев и директор компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максим Владимиров.

Дело было возбуждено на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, с которым он обратился в ФСБ России. По данным следствия, Калви, введя в заблуждение совет директоров банка, организовал схему, в результате которой кредит в размере 2,5 млрд рублей, полученный ПКБ от "Восточного", был зачтен уступкой акций, реальная стоимость которых составляла 600 тыс. рублей. При этом финансовая экспертиза установила, что стоимость акций компаний International Financial Technology Group (IFTG), переданных банку "Восточный" в счет погашения кредита, составляла 3,8 млрд рублей.

В новость были внесены изменения (14:06 мск) — добавлена информация после второго абзаца.