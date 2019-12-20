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Прокуратура признала правомерным применение силы к заключенному в колонии Петрозаводска

В ведомстве отметили, что специальные средства к нему не применялись, а применение физической силы в целях пресечения суицида признано правомерным

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Карелии признала правомерным применение физической силы к заключенному, пытавшемуся совершить суицид в июле 2018 году в исправительной колонии номер 9 в Петрозаводске. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте региональной прокуратуры.

"Проверка показала, что 31.07.2018 осужденный Петров, находясь в камере штрафного изолятора, стал ломать оборудование камеры и наносить себе порезы осколком лампы дневного освещения в области предплечья. Для предотвращения указанных действий сотрудники дежурной смены исправительного учреждения произвели осужденному загиб рук за спину. При этом какие-либо специальные средства (наручники, палки резиновые) к нему не применялись. Применение физической силы в целях пресечения суицида признано правомерным", - говорится в сообщении.

После осужденного осмотрел медработник, который отметил, что "видимых телесных повреждений в результате применения физической силы не выявлено".

Проверка проводилась на основании заявления осужденного, что сотрудники колонии незаконно применили к нему физическую силу в июле 2018 года.

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РоссияКарелия
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