Суд приговорил к 22 годам колонии обвиняемого в попытке подрыва "Сапсана" в 2017 году

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Второй западный окружной военный суд приговорил к 22 годам колонии Эмома Бурхонова, обвиняемого в подготовке подрыва "Сапсана" в 2017 году, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд поставил признать Бурхонова виновным по части 3 статьи 222 УК РФ, части 3 статьи ст. 222.1 УК РФ, части 1 статьи 205.4 УК РФ, по части 1 статьи 30, пункту "а" части 2 ст. 205 УК РФ и назначить ему наказание сроком 22 года с отбыванием в колонии строгого режима", - огласил решение судья.

В июне Московский окружной военный суд по данному уголовному делу приговорил семерых уроженцев Таджикистана к срокам от 15 до 21 года колонии строгого режима. По версии следствия и суда, все они были сторонниками запрещенной в России "террористической организации "Исламское государство".

13 июля 2017 года поезд Москва - Санкт-Петербург наехал на металлическую конструкцию, которую установили на его пути. Состав не сошел с рельсов, но пять вагонов получили повреждения.

Уголовное дело Эмома Бурхонова было выделено в отдельное производство и слушалось позднее. Свою вину он признал.